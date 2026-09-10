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Аргументы недели

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WSJ: советники Трампа предполагают, что война с Ираном может затянуться до 2029 года

WSJ: советники Трампа предполагают, что война с Ираном может затянуться до 2029 года

Высокопоставленные советники Белого дома в частном порядке обсуждали с президентом Трампом вероятность того, что война с Ираном может затянуться до конца его президентского срока, сообщает WSJ.

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