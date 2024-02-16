К Ивлеевой возникли вопросики: налоговая взялась за петербургский бизнес блогера

После обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина налоговики крепко взялись за бизнес блогера Анастасии Ивлеевой, той самой, что устроила скандальную "голую" вечеринку.
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