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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кольцо было таким большим». Айзейя Джо реализовал 7 из 7 из-за дуги в матче с «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Оклахомы» Айзейя Джо обновил личный рекорд сезона по набранным очкам в матче с «Голден Стэйт» (128:109).

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