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Умер писатель и художник Валерий Поволяев

Умер писатель и художник Валерий Поволяев

Писатель и журналист Валерий Поволяев - автор более ста книг. Печататься начал с 1969 года. В поздних произведениях стремился примирить в нашей истории белых и красных, ибо и тем, и другим была дорога Россия.

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