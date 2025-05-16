В Смоленской области внесены изменения в указ о мерах поддержки участников СВО и членов их семей

Теперь больше семей участников спецоперации будут получать меры поддержки, введённые в Смоленской области Губернатор Смоленской области Василий Анохин внес изменения в указ о мерах поддержки семей участников специальной военной операции - теперь список получателей льгот стал шире.
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