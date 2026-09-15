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Газета.ру

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Филиппо: принятые за дрон литовские птицы вызвали всеобщую панику

Филиппо: принятые за дрон литовские птицы вызвали всеобщую панику

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «всеобщей паникой» инцидент в Литве, когда стаю птиц приняли за беспилотный летательный аппарат.

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