Полиция ведет расследование внезапной смерти певца Лиама Пейна

Майя Генри, бывшая подруга Лиама, винит себя в его гибели. Лиам Пейн был найден мертвым в Буэнос-Айресе LEGION-MEDIAИзвестие о гибели 31-летнего Лиама Пейна, в прошлом одного из солистов знаменитого бой-бэнда «One Direction», в котором также выступал Гарри Стайлс, потрясла его фанатов.