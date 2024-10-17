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Полиция ведет расследование внезапной смерти певца Лиама Пейна

Полиция ведет расследование внезапной смерти певца Лиама Пейна

Майя Генри, бывшая подруга Лиама, винит себя в его гибели. Лиам Пейн был найден мертвым в Буэнос-Айресе LEGION-MEDIAИзвестие о гибели 31-летнего Лиама Пейна, в прошлом одного из солистов знаменитого бой-бэнда «One Direction», в котором также выступал Гарри Стайлс, потрясла его фанатов.

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