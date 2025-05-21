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Удар по Шостке: «Искандер» спровоцировал жуткий скандал в украинской политике (видео)

Удар по Шостке: «Искандер» спровоцировал жуткий скандал в украинской политике (видео)

Разнесенный в щепки полигон подготовки спецназа ВСУ породил массу вопросов к Сырскому.На Украине разгорается новый политический скандал после удара русских войск оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по полигону спецназа ВСУ Удар, нанесённый 20 мая в районе города Шостка, Сумской области, пришёлся по месту подготовки боевиков 1-й отдельной бригады специального назначения.

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