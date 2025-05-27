За что монголы устроили истребление татар

Монголо-татары ошибочно считаются войском легендарного завоевателя Чингисхана и его потомков. Дело в том, что монголы и татары не были союзниками, а первые в начале XIII века и вовсе попытались полностью истребить вторых.
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