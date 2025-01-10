Взгляд нейрогурмана на шоколад и мозг человека

Дорогие любители сладкой жизни и здорового мозга! Сегодня вместе с уникальным, всемирно известным криптографом и шоколатье Анатолием Клеповым, мы отправимся в увлекательное путешествие по миру шоколада, где древние традиции встретились с современной наукой, а ваши вкусовые рецепторы – с нейронами.