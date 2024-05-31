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Российские туристы были шокированы состоянием инфраструктуры на Гавайях

Российские туристы были шокированы состоянием инфраструктуры на Гавайях

Гавайи, известный курорт среди русскоязычных звёзд, стал объектом разочарования для российских туристов.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
ЭТАЖЕ АМЕРИГА!!! Там такого ниможетбыть!! Это же откровенный плевок в душу всем русскоязычным звездунам... А чего вы ждали на островных еб..нях расположенных в 3700 км от континента? Прям по центру Гонолулу шли, а там все дороги в ямах и трещинах... с последнего налёта япов никак дырки не заделают... сцуко, слеза прям наворачивается на глаза, так русскоязычных звездунов жалко...
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