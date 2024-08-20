Сотрудники Госавтоинспекции проверили безопасность поездок в школьных автобусах в Херсонской области

Перед началом нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Скадовский» и «Ивановское» провели осмотр технического состояния и путевой документации школьных автобусов в муниципальных округах.
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