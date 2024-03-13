Шпионы и предатели раскрыты: Как самые богатые люди России попадаются "на крючок" Запада

Евросоюз исключил из санкционного списка основателя "Яндекса" Аркадия Воложа и ещё двух граждан. Правильно себя вели? В плену тепло и не стреляют? Что значит такое решение, помог разобраться политолог Андрей ПерлаКак стало известно, Евросоюз исключил из санкционного списка основателя "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Александра Мндоянца и президента европейского отделения мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека.