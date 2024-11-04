Семья иноагента Покровского* погрязла в долгах

Российская налоговая разыскивает Максима Покровского*, его жену и сына, чтобы они наконец погасили свои долги на более чем ₽400 тысяч В центре внимания оказалась семья фронтмена популярной российской группы «Ногу свело!» Максима Покровского*.
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