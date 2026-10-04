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Царьград

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На Урале 5 октября ожидаются ледяные дожди и гололед

На Урале 5 октября ожидаются ледяные дожди и гололед

В Свердловской области в ночь на 5 октября прогнозируются очень сильные дожди с мокрым снегом и гололёд на дорогах, из-за чего МЧС объявило штормовое предупреждение и призвало водителей отказаться от дальних поездок.

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