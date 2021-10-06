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Орлов - о победе «Сочи» в Санкт-Петербурге и судье Шадыханове

Орлов - о победе «Сочи» в Санкт-Петербурге и судье Шадыханове

Известный комментатор Геннадий Орлов на своем ютуб-канале прокомментировал решения судей в матче 10-го тура РПЛ, в котором «Сочи» в гостях нанес «Зениту» первое поражение в сезоне.

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