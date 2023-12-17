«Я ушла от лживого абьюзера»: «Мисс Россия» разорвала помолвку с американским комиком

Сейчас Анна Линникова готовится к возвращению к Москву и ищет съемное жилье Фото: социальные сети Полтора месяца назад «Мисс Россия 2022» Анна Линникова сообщила о своей помолвке с американским журналистом и стендапером Джексоном Хинклом.