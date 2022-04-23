Как украсить яйца на Пасху своими руками

Приближается светлый праздник Пасхи. По традиции в Чистый четверг на Страстной неделе хозяйки начинают красить яйца, печь куличи и готовить пасху из творога, чтобы в честь Светлого Христова Воскресения позвать домой гостей и собраться за столом.