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Как украсить яйца на Пасху своими руками

Как украсить яйца на Пасху своими руками

Приближается светлый праздник Пасхи. По традиции в Чистый четверг на Страстной неделе хозяйки начинают красить яйца, печь куличи и готовить пасху из творога, чтобы в честь Светлого Христова Воскресения позвать домой гостей и собраться за столом.

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