Опубликована программа празднования Дня города в Калуге

Основные мероприятия Дня города в Калуге начнутся в ближайшие выходные. В программе: фестиваль уличной еды, выступление певицы, два крупных спортивных события и открытие долгожданного городского объекта (но только частичное).
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