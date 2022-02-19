Ростовская область получила 5 млрд рублей на помощь беженцам из Донбасса

Федеральные средства в размере пяти млрд рублей для оказания помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик поступили в Ростовскую область, заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов 19 февраля на брифинге.
Федеральные средства в размере пяти млрд рублей для оказания помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик поступили в Ростовскую область, заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов 19 февраля на брифинге.
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