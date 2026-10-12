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МОСИНФОРМ

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Расписание электричек Казанского направления изменилось с 12 октября

Расписание электричек Казанского направления изменилось с 12 октября

С 12 октября изменилось расписание части пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД).

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