Власти Армении планировали «сдать» Карабах и обвинить в этом Россию

Власти Армении хотели «сдать» Нагорный Карабах и обвинить в этом Россию, но им это не удавалось сделать, поскольку Москва долгое время контролировала регион, заявил политический обозреватель Тигран Кочарян 29 сентября в эфире Спутник Армения.
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