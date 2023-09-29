Власти Армении планировали «сдать» Карабах и обвинить в этом Россию

Власти Армении хотели «сдать» Нагорный Карабах и обвинить в этом Россию, но им это не удавалось сделать, поскольку Москва долгое время контролировала регион, заявил политический обозреватель Тигран Кочарян 29 сентября в эфире Спутник Армения.