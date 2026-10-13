Голубя-наркокурьера с рюкзачком на спине поймали таможенники на Украине

На Украине сотрудники таможенных органов перехватили голубя, использовавшегося для транспортировки наркотических препаратов.
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