Автоматизация жизненного цикла ИТ-сервисов как драйвер экономии

Наталья Царёва - Директор по продуктам ISPsystem. В ИТ-инфраструктуре практически любой крупной компании неизбежно накапливается массив ресурсов, которые давно перестали обслуживать какие-либо актуальные бизнес-процессы и приносить предприятию пользу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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