SCMP: эксперт по обороне предлагает создать «антироссийский оплот» НАТО на Украине по примеру Израиля

НАТО необходимо осознать, что даже несмотря на масштабные поставки передового оружия, Киев не сможет полностью взять под контроль все прежние территории и без проблем вступить в ряды альянса, пишет в статье для South China Morning Post эксперт по вопросам обороны Самид Баша.