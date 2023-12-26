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Вечерний Новосибирск

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Бойкот голубому огоньку с участием звезд голой вечеринки объявили новосибирцы

Бойкот голубому огоньку с участием звезд голой вечеринки объявили новосибирцы

О последствиях так называемой голой вечеринки, которую в одном из столичных клубов устроила телеведущая Анастасия Ивлеева, продолжают говорить жители российских регионов, в том числе Новосибирской области.

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