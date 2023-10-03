Россиян призвали раскидать по даче самую дешевую отраву

Перед зимой нужно тщательно просушить все дачные помещения и раскидать по дому самую дешевую отраву. Эффективный метод защиты загородного участка от грызунов и многих других вредителей назвал россиянам депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.