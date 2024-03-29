⚽️ Около 100 юных спортсменов прибыли в Керчь из Белгородской области Пловцы и футболисты ближайшие 3 недели будут находиться на территории одного из городских санаториев.
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⚽️ Около 100 юных спортсменов прибыли в Керчь из Белгородской области Пловцы и футболисты ближайшие 3 недели будут находиться на территории одного из городских санаториев.