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В Подмосковье стартовал грибной сезон: где, и какие грибы можно найти в апреле

В Подмосковье стартовал грибной сезон: где, и какие грибы можно найти в апреле

Теплые дни дали возможность любителям тихой охоты обнаружить первые грибы нового сезона.Теплая погода дала старт грибному сезону в Подмосковье, где на оттаявших участках почвы и деревьях можно найти первые грибы нового сезона, сообщает тг-канал Мособл Комлес.

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