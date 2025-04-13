Названы ощутимые преимущества групповых путешествий

В последние годы все больше людей предпочитают организованные туры, и это не случайно. Эксперт Альбина Хисамова, организатор авторских путешествий и собственник компании Aloha travel, подчеркивает множество преимуществ, которые предоставляют групповые поездки.
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