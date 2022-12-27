Бадаев о победе Артема Резникова: «Он стал первым, кто финишировал Кошкина в АСА»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в интервью «Разборочная с Махно» поделился впечатлениями от победы Артема Резникова в полуфинале гран-при: «Победа Артема была ожидаема, тем более он выиграл своим коронным приемом «Север-Юг», но удивили сложности, которые были у Артема Резникова.