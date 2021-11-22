Кармело Энтони – о стычке с участием Леброна и Стюарта: «Неприятный эпизод, но это помогло нам победить»

Форвард «Лейкерс» Кармело Энтони заявил, что конфликтная ситуация с участием его одноклубника Леброна Джеймса и центрового «Пистонс» Айзейи Стюарта завела команду.

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