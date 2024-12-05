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Туземный царек с окраины. Париж и Лондон меряются на Украине «буферами»

Понимая, что киевскому режиму приходит конец, Запад пытается заскочить «в последний вагон» и хоть что-то, но урвать себе от украинских территорий.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пусть попробуют войти, а потом посмотрим, что будет в их столицах. Куда они потом будут возвращаться не подумали? Затем остро встанет вопрос как им разделить территории в России, за полярный кругом и кто и как будет сидеть в Магадане и Колыме,..., в русском ГУЛАГе!
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