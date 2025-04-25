Пора действовать: дни силы в мае 2025 года

Май — месяц цветения и пробуждения не только природы, но и внутренних ресурсов человека. Это время, когда энергетическое поле Земли особенно активно, а Вселенная словно сама подсказывает: «Действуй!» Но чтобы воспользоваться её поддержкой, важно знать, когда именно наступают дни силы — моменты, когда созидательная энергия преобладает и буквально наполняет всё вокруг позитивом и возможностями.