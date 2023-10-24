«Российский Aplhard» на базе «Соболя NN»: новые фото

Компания «Луидор» в своем Telegram-канале опубликовала много фото бизнес-шаттла на базе «Соболя NN». Машина отличается сверхкомфортным салоном: при стандартной длине микроавтобуса 5110 мм (это практически уровень Toyota Alphard) тут три ряда сидений по два кресла в каждом.
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