«Российский Aplhard» на базе «Соболя NN»: новые фото

Компания «Луидор» в своем Telegram-канале опубликовала много фото бизнес-шаттла на базе «Соболя NN». Машина отличается сверхкомфортным салоном: при стандартной длине микроавтобуса 5110 мм (это практически уровень Toyota Alphard) тут три ряда сидений по два кресла в каждом.