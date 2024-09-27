Морпехи уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении

Расчёт самоходного орудия «Гвоздика» морской пехоты Северного флота группировки «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Херсонском направлении.
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