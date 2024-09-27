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Морпехи уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении

Морпехи уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении

Расчёт самоходного орудия «Гвоздика» морской пехоты Северного флота группировки «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Херсонском направлении.

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