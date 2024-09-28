Олимпийский чемпион из ХМАО Устюгов на чемпионате Белоруссии занял 15 место в масс-старте

После выигранного накануне классического спринта олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов на открытом Чемпионате Белоруссии по лыжероллерам в Раубичах, занял 15 место в масс-старте свободным стилем.
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