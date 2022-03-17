"Росгосстрах" запустил онлайн-страхование при ипотечном кредитовании

"Росгосстрах" расширяет возможности ипотечных заемщиков, существенно упростив для них процедуру заключения страхового договора при получении кредита на покупку жилья, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ПАО СК "Росгосстрах".
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