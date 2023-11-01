«Нельзя идти на поводу ребенка», – как живут и чем занимаются пятеро детей Марии Порошиной от разных мужчин

1 ноября Мария Порошина отмечает 50-летний юбилей. Актриса покорила не только сердца миллионов телезрителей, но и стала многодетной матерью.
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