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Царьград

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Суд в США дал властям 48 часов на разблокировку помощи, решение в силе

Суд в США дал властям 48 часов на разблокировку помощи, решение в силе

Суд в США обязал администрацию Трампа в течение двух дней разблокировать иностранную помощь. Это произошло на фоне сокращения сотрудников Агентства по международному развитию (USAID) и критики предыдущей администрации во главе с Джо Байденом за траты.

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