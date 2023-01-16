Глава и совладелец компании рассказал, чем заведения данной сети фастфуда отличаются от конкурентов в плане организации работы, с какими проблемами им сейчас приходится сталкиваться, а также поделился секретами приготовления некоторых блюд из меню

Управляющий и совладелец компании рассказал, чем заведения этой сети быстрого питания отличаются от конкурентов по организации работы, с какими проблемами они сейчас сталкиваются, а также поделился секретами приготовления некоторых блюд из меню.
Управляющий и совладелец компании рассказал, чем заведения этой сети быстрого питания отличаются от конкурентов по организации работы, с какими проблемами они сейчас сталкиваются, а также поделился секретами приготовления некоторых блюд из меню.
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