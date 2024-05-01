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Кейн о словах Беллингема перед пенальти: «Он точно хотел сбить меня с толку. К счастью, не удалось»

Кейн о словах Беллингема перед пенальти: «Он точно хотел сбить меня с толку. К счастью, не удалось»

Вчера «Бавария» принимала «Мадрид» (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. На 57-й минуте матча Кейн реализовал одиннадцатиметровый, заработанный мюнхенским клубом после фола Лукаса Васкеса на Джамале Мусиале.

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