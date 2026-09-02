Росавиация признала недействительными украинские документы по воздушному пространству России

Федеральное агентство воздушного транспорта выпустило уведомление NOTAM, в котором заявило, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства Российской Федерации, не имеют юридической силы и нарушают положения Конвенции о международной гражданской авиации.