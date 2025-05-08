«Воздушный бессмертный полк»: акция ко Дню Победы прошла в небе над Кубинкой

Пожалуй, самая необычная акция прошла сегодня примерно в 30 километрах от Москвы. Там в небо вновь поднялись летчики, которые 80 лет назад сбивали немецкие «Мессершмитты» и «Фокке-Вульфы», приближая нашу победу.