«Воздушный бессмертный полк»: акция ко Дню Победы прошла в небе над Кубинкой

Пожалуй, самая необычная акция прошла сегодня примерно в 30 километрах от Москвы. Там в небо вновь поднялись летчики, которые 80 лет назад сбивали немецкие «Мессершмитты» и «Фокке-Вульфы», приближая нашу победу.
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