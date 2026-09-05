В Липецке 6 сентября отключат воду на трёх улицах

Ограничения затронут жителей домов на улицах Октябрьская, Скороходова и Вермишева.В воскресенье, 6 сентября, в Липецке временно отключат холодную воду на трёх улицах.
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