Активисты требуют наказать Слепакова за песню «Нерусский»

Члены общественной организации «Ветераны России» обратились к компетентным органам с просьбой проверить действия уехавшего из РФ комика, певца и сценарист а Семена Слепакова*, который спародировал песню SHAMAN «Я русский», назвав ее «Нерусский».
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