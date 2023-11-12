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Активисты требуют наказать Слепакова за песню «Нерусский»

Члены общественной организации «Ветераны России» обратились к компетентным органам с просьбой проверить действия уехавшего из РФ комика, певца и сценарист а Семена Слепакова*, который спародировал песню SHAMAN «Я русский», назвав ее «Нерусский».

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