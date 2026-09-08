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Иена укрепилась до годовых максимумов без валютных интервенций

Иена укрепилась до годовых максимумов без валютных интервенций

Японская иена продолжает укрепляться, достигнув 8 сентября курса 152,89 иены за доллар. В моменте рост составил около 1 процента, а годовой максимум на уровне 152,1 иены оказался почти достигнут.

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