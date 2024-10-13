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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беднар поддержал Георгиева после 2 замен подряд: «Это наш парень. Я полностью уверен в его способностях, таланте и правильном отношении к делу»

Российский вратарь «Эвеланш» был заменен в матчах регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:8) и «Коламбусом» (4:6), в которых суммарно пропустил 8 шайб.

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