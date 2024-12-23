Как выглядеть шикарно на новогоднем празднике: советы стилиста

Новый год – это радостный повод, когда хочется нарядиться и отказывать себе в этом не стоит. Преподаватель Парижской школы стилистов Ольга Скорокосова в беседе с «ФедералПресс» раскрыла, как правильно подобрать образ на праздник, и рассказала о главных трендах зимы 2024/2025.
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