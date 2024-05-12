В США могут резко поменять политику

Дебаты о том, достаточно ли высоки процентные ставки в США, на этой неделе уcилились среди представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и могут еще больше усилиться на фоне скачка инфляционных ожиданий потребителей.
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